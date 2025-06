Keine Freikarten: Tourcrew wegen Geiz sauer auf Oasis

Die britischen Rock-Brüder Noel (58) und Liam Gallagher (52) sorgen für Ärger innerhalb ihres Teams: Mirror zufolge wurden für die kommende Oasis-Reunion-Tour keine Freikarten an die Crewmitglieder vergeben, was in der Musikbranche sonst üblich ist. Normalerweise erhalten Techniker und weitere Mitarbeiter Tickets, um Familie und Freunde zu den Konzerten einladen zu können. Nun sollen jedoch selbst langjährige Wegbegleiter auf ein spezielles Buchungsportal verwiesen worden sein, um Tickets zum regulären Preis von mindestens 173 Euro zu erwerben, was bei den Betroffenen für Unmut sorgt. "So etwas habe ich noch nie erlebt", zitiert das Magazin einen Insider.

Die Spannungen kommen zu einer Zeit, in der Oasis mit der Tour, bestehend aus 41 Terminen, insgesamt 703.647.238 Euro einspielen könnte. Neben den ohnehin hohen Ticketpreisen gab es bereits zuvor Kritik am Preismodell: Durch sogenanntes "Dynamic Pricing" stiegen die Preise für besonders gefragte Plätze auf bis zu 416 Euro. Diese Preisgestaltung, von der die Band laut eigener Aussage nichts gewusst haben will, hatte bei Fans für Kritik gesorgt. Zudem haben die Gallaghers mit einer außergewöhnlich hohen Beteiligung an den Gewinnanteilen der Veranstaltungsorte verhandelt – bis zu 30 Prozent. Auch durch Merchandise wird die Tour zu einer lukrativen Einnahmequelle für die Musiker.

Dass gerade Noel, der einst selbst als Roadie für die Inspiral Carpets aktiv war, nun eine derartige Politik fährt, löst bei Kollegen und Crewmitgliedern Kopfschütteln aus. Die Brüder, die in den Neunzigerjahren für ihren rebellischen, "underdog"-artigen Stil bekannt waren, scheinen heute deutlich stärker auf Einnahmen bedacht. "Sie würden wahrscheinlich sogar das Atmen im Stadion monetarisieren, wenn sie könnten", scherzte ein Insider bitter. Die Entscheidung, keine Freikarten zu vergeben, lässt bei manchen die Sympathien für die Band schwinden und unterstreicht die Veränderung gegenüber ihren Anfangstagen, die für viele eng mit der britischen Musik- und Fankultur verbunden bleiben.

Getty Images Die Band Oasis 2006 in Hong Kong

Getty Images Liam Gallagher, Musiker

Getty Images Noel Gallagher, Musiker