Noel und Liam Gallagher proben getrennt für Oasis-Reunion

Die Vorbereitungen für die riesige Oasis-Reunion laufen auf Hochtouren, jedoch proben die ehemals verfeindeten Gallagher-Brüder Noel (58) und Liam (52) weiterhin getrennt. Während Noel Gallagher mit den Bandmitgliedern Paul "Bonehead" Arthurs, Gem Archer und anderen in einem geheimen Studio in London seit Tagen die perfekten Abläufe für die Tour einstudiert, genießt Liam Gallagher The Sun zufolge die Sonne Südfrankreichs und plant, nächsten Monat zu den Proben dazuzustoßen. Das erste gemeinsame Bild der Brüder seit der Trennung der Band 2009 soll ein inszenierter Moment bleiben. Am 4. Juli stehen sie in Cardiff zum ersten Mal wieder gemeinsam auf der Bühne.

Der Wiedervereinigung der Band, die sich 2009 nach einer turbulenten Trennung auflöste, ging ein jahrelanger Streit zwischen den Geschwistern voraus. Die mit Spannung erwartete Reunion-Tour von Oasis umfasst insgesamt 19 ausverkaufte Konzerte in Großbritannien und weitere weltweit. Fans waren in heller Aufregung, nachdem erste Fotos von den Proben in London, veröffentlicht vom Mirror, die Runde machten – allerdings ohne den Frontmann Liam. Die Tour soll insgesamt rund 119 Millionen Euro einspielen, doch für die Fans wird sie sicher ein unbezahlbares Erlebnis.

Die Rückkehr von Oasis stellt einen Meilenstein in der Musikgeschichte dar, nachdem sich die Band vor 15 Jahren im Streit getrennt hatte. Die Brüder sind entschlossen, den Moment ihrer Wiedervereinigung so emotional und episch wie möglich zu gestalten. Für Liam, der sich aktuell in seinem neuen Anwesen im südfranzösischen Grasse aufhält, scheint die bevorstehende Tour ebenfalls eine ganz besondere Bedeutung zu haben – sogar seine legendäre Gitarre aus dem "Songbird"-Video hat er wieder ausgepackt, wie eine Instagram-Story zeigte. Das Haus, einst im Besitz von TV-Moderator Noel Edmonds (76), dient ihm als Rückzugsort, von dem aus er ein neues Kapitel in der Oasis-Geschichte vorbereitet – Fans dürfen sich auf eine Reunion mit beiden Gallagher-Brüdern freuen.

Getty Images Noel und Liam Gallagher im November 2008 in Mailand

Getty Images Gem Archer, Noel Gallagher, Andy Bell und Liam Gallagher, Oasis-Bandmitglieder

