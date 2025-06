Liam und Noel Gallagher: Erste gemeinsame Probe seit 2009

Liam Gallagher (52) und sein Bruder Noel Gallagher (58) stehen erstmals seit 16 Jahren wieder gemeinsam im Proberaum. Die Britpop-Legenden trafen sich heute mit weiteren Bandmitgliedern der wiedervereinten Band Oasis an einem geheimen Ort, um erstmalig seit der Trennung in voller Besetzung zu proben. Bereits am frühen Morgen meldete sich Liam via X zu Wort und verkündete den offiziellen Startschuss der Reunion-Proben. Dabei sprühte er nur so vor Euphorie: "Ich liebe das Leben", schrieb er und kündigte an, dass die Tourvorbereitungen nun offiziell begonnen haben.

Bereits im letzten Monat hatten die übrigen Bandmitglieder Paul "Bonehead" Arthurs, Gem Archer und Andy Bell ohne den Frontmann Liam an den ersten musikalischen Schritten der Reunion gearbeitet. Nun sind auch der Britpop-Star und Bruder Noel, der 2009 die Band aufgrund irreparabler Streitigkeiten verlassen hatte, wieder Teil der legendären Besetzung. Neben den alten Gesichtern stehen mit Christian Madden an den Tasten sowie Joey Waronker am Schlagzeug aber auch neue Mitglieder auf der Bühne. Die Band selbst zeigt sich aufgeregt, da die lange Pause mit einem spektakulären Comeback am 4. Juli in Cardiff ihr Ende finden wird. Danach folgen Konzerte in Manchester, London und Dublin.

Dass die Brüder fast zwei Jahrzehnte nach dem Bruch ihrer Band wieder aufeinander zugehen, hat viele überrascht. Nach Noel Gallaghers legendärem Ausspruch, er könne "keinen Tag länger" mit Liam arbeiten, gab es jahrelang scharfe Wortgefechte zwischen ihnen. Doch im vergangenen Jahr kündigten sie überraschend die Reunion an. Bis vor Kurzem lebten die Brüder noch räumlich getrennt in Lancashire, London und Frankreich – jetzt steht die gemeinsame Zeit auf der Bühne bevor. Songs wie "Live Forever", das kürzlich in einer Umfrage zum besten britischen Song aller Zeiten gewählt wurde, fachen die Nostalgie um Oasis weiter an.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gem Archer, Noel Gallagher, Andy Bell und Liam Gallagher, Oasis-Bandmitglieder

Anzeige Anzeige

Getty Images Noel und Liam Gallagher im November 2008

Anzeige Anzeige