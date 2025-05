Noel Gallagher packt über den früheren Streit mit Liam aus

Noel Gallagher (57) hat einen Blick in die turbulente Vergangenheit von Oasis geworfen und dabei von einem Streit berichtet, den er als "größten" zwischen ihm und seinem Bruder Liam Gallagher (52) bezeichnet. Der Vorfall ereignete sich 1995 während der Aufnahmen des legendären Albums "(What’s the Story) Morning Glory?" in einem abgelegenen Farmhaus in Wales. Laut Noel waren die Bandmitglieder dort tagelang isoliert, ständig zusammen und stark alkoholisiert, was die Situation eskalieren ließ. Der Auslöser: eine beschädigte Gitarre und ein Feuerlöscher. "Jemand hat im Bauernhaus einen Feuerlöscher abgefeuert. Ich habe dann Liam für einen kaputten Gitarrenhals verantwortlich gemacht", so Noel in der BBC-Dokumentation "Oasis: Supersonic". Die Auseinandersetzung endete handgreiflich, als Noel sogar zu einem Cricket-Schläger griff.

Der heftige Streit hinterließ bleibenden Eindruck – nicht nur bei den Beteiligten. Liam beschrieb die Eskalation drastisch: "Das Studio war komplett verwüstet – alles war hinüber." Noel soll sogar durch ein Fenster geflüchtet sein, während Liam in Rage mit einem Mülleimer auf ein Auto einschlug. Für Drummer Alan White, der gerade erst zur Band gestoßen war, ein turbulenter Einstand. Trotz allem wurde das damalige Album ein Meilenstein der Musikgeschichte. Der berüchtigte Cricket-Schläger, Symbol dieser legendären Auseinandersetzung, wurde 2011 versteigert – ein Stück Bandgeschichte, das zum Kult wurde. Heute sehen Liam und Noel diese Eskapaden als Teil des Mythos, der Oasis umgibt.

Inmitten dieser ereignisreichen Vergangenheit zeichnen sich jetzt neue Töne ab. Nach ihrer legendären Pause von 16 Jahren bringen die Gallagher-Brüder Oasis dieses Jahr auf die Bühne zurück. Die Ankündigung fällt nur kurz vor das 30-jährige Jubiläum ihres Debüts "Definitely Maybe". Die bevorstehende "Live '25 Tour", die im Sommer in Cardiff startet und bis November nach Südamerika führt, lässt Fans weltweit jubeln. Trotz ihrer bewegten Vergangenheit scheinen Liam und Noel aktuell professionell miteinander zu arbeiten. Ob es im Laufe der Tour noch zu weiteren Zwischenfällen kommt, bleibt abzuwarten. Die Vorfreude überwiegt jedoch: Fans fiebern den kommenden Konzerten entgegen – und dem seltenen Anblick, beide Gallagher-Brüder gemeinsam auf der Bühne zu erleben.

Anzeige Anzeige

Bruno Marzi / MEGA Oasis, britische Popband

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Band Oasis 2006 in Hong Kong

Anzeige Anzeige