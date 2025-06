Liam Gallagher schwärmt von Zusammenarbeit mit Bruder Noel

Liam Gallagher (52) zeigte sich ungewohnt sentimental, als er über die Proben für die kommende Oasis-Reunion-Tour sprach. Der Sänger beschrieb in einer spontanen Fragerunde auf X die ersten gemeinsamen Sessions mit seinem Bruder Noel Gallagher (58) als "spirituell" und lobte die professionelle Atmosphäre der Band, die ihren Durchbruch in den 90er-Jahren feierte. Es ist das erste Mal seit 16 Jahren, dass die beiden Brüder wieder zusammen auf der Bühne stehen werden. Die Tour, die am 4. Juli in Cardiff beginnt, markiert eine spektakuläre Rückkehr für die legendäre Britpop-Band und umfasst 41 Stadiontermine auf fünf Kontinenten.

Die Geschwister, die sich nach einem Streit im Jahr 2009 trennten, scheinen ihre Differenzen zumindest vorübergehend beigelegt zu haben. In der Fragerunde sprach Liam offen über seine Gefühle gegenüber seinem Bruder und sagte: "Noel ist umwerfend. Ich kann kaum aufhören, ihn anzustarren. Vielleicht braucht er bald eine einstweilige Verfügung gegen mich." Noel wurde diese Woche mehrfach auf dem Weg zu den Proben gesichtet, während Liam humorvoll mit Hustenbonbons und Hustensaft ausgerüstet erschien. Die Fans zeigten unterdessen gemischte Reaktionen auf die hohen Ticketpreise, die teilweise über 415 Euro liegen, während Wiederverkaufskarten Spitzenpreise von über 1.186 Euro erreichen.

Das Verhältnis der beiden Brüder war über die Jahre immer wieder von Spannungen geprägt. Doch in mehreren Interviews betonten Liam und Noel, dass sie diese Tour ernst nehmen und sich voll und ganz auf die Musik konzentrieren wollen. Ihre Fans hoffen auf magische Momente wie zu den Glanzzeiten der Band, als Hits wie "Wonderwall" und "Don't Look Back In Anger" sie weltweit berühmt machten. Für Liam ist die Reunion nicht nur ein berufliches Projekt, sondern auch ein Schritt hin zur persönlichen Versöhnung mit Noel. Laut Berichten des Mirror haben dessen Kinder ihm in der Vergangenheit geholfen, die familiären Gräben etwas zu überbrücken.

Getty Images Noel und Liam Gallagher im November 2008 in Mailand

Getty Images Noel und Liam Gallagher im November 2008

