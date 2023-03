Neuer Song: Spielt Noel Gallagher hier etwa auf seine Ex an?

Möchte Noel Gallagher (55) seiner Ex etwa eine Botschaft senden? Im Januar 2023 wurde bekannt, dass der einstige Oasis-Gitarrist und seine Frau Sara MacDonald ihre Ehe nach 22 gemeinsamen Jahren beendet haben. Ob es böses Blut gegeben hatte, ist unklar, denn ein Sprecher betonte, dass die beiden versuchen, vernünftig miteinander umzugehen. Nun veröffentlicht Noel jedoch einen neuen Song – und darin scheint er sich an seine Ex-Frau zu wenden.

"Dead to the World" heißt der neue Titel von Noel und ist erst wenige Tage alt. Wie The Sun erklärt, gibt es im Songtext aber einige Zeilen, die sich offenbar mit der Trennung von Sara beschäftigen. Demnach lautet unter anderem der Refrain: "Lass dies meine letzten Worte sein: Wenn Liebe nicht genug ist, um alles in Ordnung zu bringen, lass mich für die Welt tot sein." Außerdem setzt der Brite sich auch mit dem Loslassen auseinander und singt: "Es ist Zeit, loszulassen. Ich bin so müde, dass ich mich zurückgelehnt habe."

Auch wenn Noel sich offenbar noch mit seiner gescheiterten Beziehung beschäftigt, scheint er bereits weitergezogen zu sein. Anfang März wurde er bei einem Restaurantbesuch mit einer Frau erwischt. Dabei soll es sich um die dänische Schriftstellerin Dorothea Gundtoft handeln. Augenzeugen berichteten The Sun: "Sie haben sich nicht die Mühe gegeben, zu verstecken, dass sie zusammen sind."

Getty Images Sara und Noel Gallagher im Oktober 2018 in London

Getty Images Noel Gallagher, Musiker

Getty Images Noel Gallagher, Musiker

