Erste Rosennacht: Bachelorette Jennifers Baby-Geständnis!

Sie spielt direkt mit offenen Karten. Ab 20:15 Uhr geht Jennifer Saro als neue Bachelorette auf die Suche nach der großen Liebe. Als neuer Rosenkavalierin steht der Influencerin in den kommenden Wochen ein großes Abenteuer bevor. 18 Single-Männer buhlen in Thailand um ihr Herz. Heute steht die erste Nacht der Rosen an – und in der gesteht Jennifer den Kandidaten nun, bereits Mutter zu sein!

Als sich der allererste Abend der Datingshow dem Ende zuneigt, trommelt Jennifer alle Jungs zusammen. Denn ein bestimmtes Thema wolle die Beauty den Kandidaten in der ersten Nacht der Rosen nicht vorenthalten: "Es gibt schon einen Mann in meinem Leben. Ich bin stolze, alleinerziehende Mama." Dabei kam das Baby-Geständnis für viele Teilnehmer ziemlich überraschend. "Ich hätte euch das am liebsten direkt in der ersten Sekunde gesagt, weil ich stolz darauf bin", erklärt die Bachelorette weiter.

Im weiteren Gespräch mit den Männern macht die 27-Jährige zudem deutlich: "Ich suche hier keinen Vaterersatz. Ich suche hier einen Partner für mich." Dennoch betont die Brünette, dass es sie im Falle einer Beziehung nur im Doppelpack mit ihrem derzeit elf Monate alten Sohn gäbe.

"Die Bachelorette", Staffel 10 – Folge 1, RTL+ Jennifer Saro in "Die Bachelorette"

Instagram / jennifer.saro Influencerin Jennifer Saro mit ihrem Sohn

"Die Bachelorette", Staffel 10 – Folge 1, RTL+ Jennifer Saro bei "Die Bachelorette"

