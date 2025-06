Inscope21 bestätigt die Vaterschaft: Das sagen die Fans dazu

Jennifer Saro (29) und Inscope21 (30), bürgerlich Nicolas Lazaridis, haben in einem emotionalen YouTube-Video bestätigt, was viele Fans bereits vermuteten: Nicolas ist der Vater von Jennifers Sohn, den sie liebevoll "Keksi" nennt. Fast zwei Monate nach den ersten Spekulationen, die durch einen TikTok-Kommentar von Nicolas angestoßen wurden, machten die beiden Social-Media-Stars die Neuigkeit offiziell. Ihre Community reagiert begeistert auf die offene und ehrliche Art der beiden, die ohne Rosenkrieg oder Drama miteinander umgehen.

In den Kommentaren unter dem Video zeigen sich viele Fans überrascht, loben jedoch den reifen Umgang der beiden Ex-Partner. Aussagen wie "Das kommt echt aus dem Nichts. Aber starke Geste von euch!" und "Sehr erwachsen von euch beiden, einfach ehrlich darüber zu reden" spiegeln die allgemeine Zustimmung wider. Nicht wenige drücken ihren Respekt vor Jennifer aus, da sie nach allem, was offenbar vorgefallen ist, fähig ist, Nicolas zu vergeben. "All meinen Respekt und Zuspruch an diese starke Mutter!" heißt es mehrfach in den Kommentaren. Beide betonen im Video, dass ihr Ziel ist, im Interesse des Kindes zu handeln.

Jennifer und Nicolas, der mit humorvollen und provokanten Inhalten Millionen von Followern auf YouTube begeistert, verbindet eine gemeinsame Geschichte, die bis zuletzt ein Rätsel blieb. Wer den YouTuber kennt, weiß, dass Offenheit selten zu seinen Hauptmerkmalen gehörte. "Ich habe leider die Art, herzugehen und nicht das Gespräch zu suchen, um zu sagen: 'Ey, wie kriegen wir die Situation hin? Wie lösen wir das?'", erklärte er offen im gemeinsamen YouTube-Video und fügte hinzu: "Ich bin eher der Typ, der dann aus dem Weg geht und sagt: 'Oh, ich will das dann doch lieber nicht. Und wie kann ich da ausweichen.' Ich hatte nicht die Eier dazu, mit dir das Gespräch zu suchen und das mit dir hinzubekommen. […] Das bereue ich einfach krass."

Inscope21, Influencer

Jennifer Saro und Inscope21

Jennifer Saro mit Sohnemann Keksi

