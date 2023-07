Auf Party: Kim Kardashian plaudert mit ihrem Crush Tom Brady

Kann Kim Kardashian (42) ihren Crush um den Finger wickeln? Aktuell ist die Unternehmerin Single. Im vergangenen Jahr hat sie sich von Kanye West (46) scheiden lassen. Danach gab es eine kurze Romanze mit dem Comedian Pete Davidson (29). Aktuell soll der Reality-TV-Star aber auf einen Ex-Sportler ein Auge geworfen haben. Und dieser ist niemand Geringeres als Tom Brady (45) – der ebenfalls seit Kurzen geschieden ist. Könnte aus Kim und Tom das nächste Traumpaar werden?

Auf einem Foto, das Daily Mail vorliegt, ist nun zumindest zu sehen, wie die Beauty und der Ex-NFL-Quarterback auf einer Party einen Plausch abhalten. Zwar sind die Gesichter von Kim und Tom nicht zu erkennen – doch anhand ihrer Outfits ist deutlich, dass es sich tatsächlich um die beiden handelt. Ob sie sich an dem Abend nähergekommen sind, ist unklar. Doch offenbar hat die 42-Jährige zumindest mal ihre Fühler nach dem einstigen Footballer ausgestreckt.

Kim und Tom waren sich bereits in der vergangenen Woche auf einem Event über den Weg gelaufen. Dort hatten sie allerdings so gut wie gar nicht miteinander gesprochen. Dafür war Kim aber anderweitig ordentlich in Plauderlaune. "Später am Abend hat sich Kim Mut angetrunken und Freunden erzählt, dass sie auf Tom abfährt", hatte ein Insider People berichtet.

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Tom Brady, NFL-Spieler

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

