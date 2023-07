Doch nicht nur Freunde? Kim Kardashian steht auf Tom Brady

Was läuft wirklich zwischen Kim Kardashian (42) und Tom Brady (45)? Nach ihrer siebenjährigen Ehe mit Kanye West (46) kam die Unternehmerin mit dem Comedian Pete Davidson (29) zusammen. Doch nach nur neun Monaten zerbrach auch diese Liebe. Vor einigen Wochen machten dann Gerüchte die Runde, dass die Beauty den Sportler daten soll. Doch obwohl ihre Beziehung angeblich rein platonisch ist, wird jetzt behauptet, dass Kim doch auf Tom fliegt!

Wie mehrere Insider jetzt gegenüber People verraten, trafen sich die 42-Jährige und der Ex von Gisele Bündchen (42) auf einer Party, auf der sie aber kaum miteinander gesprochen haben sollen. Erst zu später Stunde will man gehört haben, was Kim wirklich über Tom denkt: "Später am Abend hat sich Kim Mut angetrunken und Freunden erzählt, dass sie auf Tom abfährt." Dennoch betont ein anderer Informant gegenüber dem Medium: "Sie sind Freunde und haben eine Menge Respekt voreinander. Kim konzentriert sich sehr auf ihre Kinder und ihre Geschäfte und ist im Moment nicht in einer Beziehung."

Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit soll nach ihren Liebes-Dramen bereit sein, den Richtigen zu finden – doch das ist für Kim alles andere als leicht: "Kein Mann möchte, dass sein Privatleben im Fernsehen gezeigt und darüber gesprochen wird – sie ist wirklich auf einen Pool von Männern beschränkt, die mit dem Druck umgehen können", berichtete eine Quelle gegenüber The Sun. Ob Tom vielleicht doch der richtige Partner für Kim sein könnte?

Kim Kardashian im April 2023

Tom Brady, Januar 2023

Kim Kardashian bei der Met Gala 2023

