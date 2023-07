Fotos zeigen Rachel McAdams erstmals mit Partner und Kindern

Sie geht in ihrer Rolle als Mama auf! Mit "Girls Club" gelang Rachel McAdams (44) der internationale Durchbruch als Schauspielerin. Seit 2016 ist sie mit Drehbuchautor Jamie Linden liiert. Vor knapp vier Jahren hat das Paar erstmals Nachwuchs bekommen – erst im vergangenen Jahr folgte dann ihr zweites Kind. Seither zelebrieren sie ihr Familienglück weitgehend im Privaten. Aktuelle Schnappschüsse zeigen Rachel und ihre kleine Familie erstmals gemeinsam.

Wie Daily Mail berichtet, wurde die 44-Jährige zusammen mit ihren Liebsten bei einem Spaziergang durch die Straßen von Los Angeles gesichtet. Dabei zeigten sich die Zweifach-Eltern in legerer Kleidung. Die Schauspielerin kombinierte ein graues T-Shirt mit einer Jeans und weißen Sneakers – eine schwarze Kappe komplettierte ihren Look. Während Rachel ihren Ältesten an der Hand hielt, kutschierte Papa Jamie die gemeinsame Tochter im Kinderwagen durch die Gegend.

Bis vor Kurzem hatte Rachel eine längere Pause von der Schauspielerei genossen und sich dabei ganz ihrer Familie gewidmet. Diese hielt die Filmdarstellerin auch schon in der Vergangenheit aus der Öffentlichkeit weitgehend heraus. Obwohl sie gegenüber Entertainment Tonight verraten hatte, dass ihr Sohn vorher schon einmal mit am Set war, ist bis heute nur wenig über ihre Kinder bekannt.

Getty Images Rachel McAdams, Schauspielerin

Getty Images Rachel McAdams, Schauspielerin

ActionPress/United Archives GmbH Lacey Chabert, Rachel McAdams, Lindsay Lohan und Amanda Seyfried in "Mean Girls", 2004

