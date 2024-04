So erlebt Rachel McAdams ihr aktuelles Debüt am Broadway

Von der Kinoleinwand auf die Bühne am Broadway – dieser Traum ist für Rachel McAdams (45) jetzt Wirklichkeit geworden. Die Schauspielerin steht derzeit für das Stück "Mary Jane" auf der Bühne und schnuppert somit Theaterluft. Wie fühlt sich der Hollywood-Star damit? "Es ist so eine große Ehre, hier sein zu dürfen. Der Broadway war etwas, das ich immer einmal ausprobieren wollte, aber ich hatte immer sehr großen Respekt davor. Endlich auf dieser Bühne zu stehen, fühlt sich deshalb wie die Erfüllung eines lebenslangen Traums an", schwärmt Rachel im Anschluss an die Show gegenüber People.

Auch nach einigen Wochen am Theater bleibt das Lampenfieber. "Das ist in Ordnung. Es ist bekannt, dass eine gewisse Nervosität förderlich ist – sie treibt dich an und macht die Performance lebendiger. Ich begrüße es deshalb, ein wenig nervös zu sein", erklärt die Beauty. Sie habe aber langsam immer mehr das Gefühl, sich zurechtzufinden. Im Interview verrät sie außerdem, was ihr am Broadway besonders gut gefällt. "Ich liebe die spontane Beziehung [zum Publikum], die man jede Nacht bekommt. Jeder Abend ist anders. Du weißt nie, was passiert. [...] Es ist deshalb besonders wichtig, dass man selbst besonders präsent in dem Moment ist", führt sie aus.

Rachel hat damit scheinbar ihre Bestimmung für den derzeitigen Augenblick gefunden. Die Schauspielerin feierte im Jahr 2004 ihren schauspielerischen Durchbruch mit "Mean Girls". Im vergangenen Jahr traf sich der Cast für eine Reunion – gedreht wurde ein Werbespot, an dem Rachel nicht beteiligt war. Doch weshalb sagte sie ab? "Ich war nicht so begeistert davon, einen Werbespot zu machen, [...]. Ein Film hörte sich toll an, aber ich habe noch nie Werbung gemacht und es war einfach nicht mein Ding", erörterte sie im Interview mit Variety.

Getty Images Rachel McAdams am Broadway, April 2024

United Archives GmbH Lacey Chabert, Rachel McAdams, Lindsay Lohan und Amanda Seyfried in "Mean Girls", 2004

