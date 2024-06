So schön strahlt Rachel McAdams mit Eltern bei Tony Awards!

Am Sonntag fanden die 77. Tony Awards im Lincoln Center in New York City statt. Dabei wurde Rachel McAdams (45) bei ihrem Auftritt auf dem roten Teppich von zwei ganz besonderen Menschen in ihrem Leben unterstützt: ihren Eltern. Wie Schnappschüsse des Abends zeigen, posiert die Schauspielerin mit einem breiten Lächeln im Gesicht, während sie ihren Vater Lance umarmt und die Hand ihrer Mutter Sandra festhält.

Das Trio erschien in aufeinander abgestimmten Looks. Lance posierte in einem eleganten Smoking in Schwarz, Rachel entschied sich für ein transparentes Kleid in derselben Farbe, mit glänzendem Detail am Ausschnitt. Ihre Mutter Sandra trug einen stylischen Blazer in Silber und eine Kombi aus einer schwarzen Seidenbluse mit Schleife und einem glitzernden Rock. Mit ihren Sonnenbrillen sorgten die Eltern der 45-Jährigen für einen besonderen Hingucker im Blitzlichtgewitter.

Rachel wurde als Tochter eines Lastwagenfahrers und einer Krankenschwester geboren. Zusammen mit ihrem jüngeren Bruder und ihrer jüngeren Schwester wuchs sie in der Kleinstadt St. Thomas in Kanada auf. Im jungen Alter von 13 Jahren begann sie mit der Schauspielerei – ihre Eltern unterstützten sie von Anfang an dabei. Der internationale Durchbruch gelang ihr mit ihrer Filmrolle als Regina George in Mean Girls, für die sie mit zwei MTV Movie Awards ausgezeichnet wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachel McAdams bei den 77. Tony Awards in New York

Anzeige Anzeige

SIPA PRESS/ ActionPress Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Lacey Chabert und Rachel McAdams am "Mean Girls"-Set

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Rachels Auftritt? Ich finde es süß, dass ihre Eltern auf dem roten Teppich dabei waren. Na ja, mich überzeugt das nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de