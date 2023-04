Rachel McAdams posiert mit Achselhaaren bei einem Shooting

Rachel McAdams (44) steht zu ihrer Körperbehaarung. Vor vier Jahren wurde der "Girls Club"-Star zum ersten Mal Mutter. Seitdem konzentriert sie sich voll und ganz auf ihre neue Rolle und schenkt ihrem Spross viel Zeit. 2022 kam schließlich ihre kleine Tochter auf die Welt. In dieser Zeit hat sich der Körper der Schauspielerin sehr verändert. Dennoch steht sie zu sich – und zeigt das auch nach außen!

Die "Mean Girls"-Darstellerin zeigte ihre Achselhaare in einem provokanten Fotoshooting, dessen Bilder unter anderem Fox News vorliegen. Die zweifache Mutter liegt auf einer burgunderroten Samtcouch, den Kopf nach hinten geneigt, die Augen geschlossen und die Arme ausgebreitet, um ihre behaarte Achselhöhle zu zeigen. Rachel trug ein schwarzes Korsett mit passender Hose und Riemchenschuhen. Sie vervollständigte ihren Look mit silbernen Ohrringen und einer Halskette.

"Bei diesem Shooting trage ich Latex-Unterwäsche. Aber ich habe zwei Kinder bekommen. Das ist mein Körper, und ich denke, es ist so wichtig, das in der Welt zu reflektieren", gab die Schauspielerin im Interview mit Bustle zu. Rachel ist mit dem Drehbuchautor Jamie Linden verheiratet, mit dem sie auch die zwei gemeinsame Kinder hat.

Rachel McAdams, Schauspielerin

Rachel McAdams, 2005

Rachel McAdams, Schauspielerin

