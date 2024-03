Blonde Mähne ade! Rachel McAdams präsentiert neue Haarfarbe

In einer ihrer bekanntesten Rollen hatte Rachel McAdams (45) die berühmte Blondine Regina George verkörpert. Im wahren Leben trug die Schauspielerin schon verschiedenste Haarfarben. Bei der Broadway-Premiere des Theaterstücks "An Enemy Of The People" zeigte sie nun zum ersten Mal ihre neuerdings dunkelbraune Mähne. Ihre Haare waren zu einem Seitenscheitel gestylt und fielen in leichten Wellen, die einige helle Strähnen in Szene setzten. Die "Girls Club"-Darstellerin trug dazu ein monochromes Outfit in kühlen Blautönen, bestehend aus einem Rollkragenpullover, einem Lederrock und Pumps.

In dem Drama "An Enemy Of The People" spielt Jeremy Strong (45) einen Arzt, der versucht, das Richtige für sein Dorf zu tun, obwohl die Bewohner ihn hassen. Der "Succession"-Darsteller versammelte neben Rachel noch einige andere Stars bei der Premierenfeier. Unter anderem erschien Victoria Pedretti (28), die eine Nebenrolle in dem Theaterstück spielt. Sie fiel durch einen besonderen Look auf. Die "Once Upon a Time... in Hollywood"-Darstellerin trug einen weiten, schwarzen Anzug mit Krawatte und Hosenträgern. Dazu kombinierte sie schwarze Lackschuhe mit einer auffälligen, dreifarbigen Schnalle.

Auch Rachel kennt sich mit außergewöhnlichen Outfits aus. Für ein Fotoshooting mit Bustle hatte der "Wie ein einziger Tag"-Star auch schon mal ihre Achselhaare gezeigt. Auf dem Bild liegt sie in einem dunklen Korsett und einer Anzughose auf einer Couch. Rachel hatte keine Probleme damit, ihren natürlichen Körper zu zeigen. "Bei diesem Shooting trage ich Latex-Unterwäsche. Aber ich habe zwei Kinder bekommen. Das ist mein Körper, und ich denke, es ist so wichtig, das in der Welt zu reflektieren", hatte sie dem Magazin offenbart.

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Pedretti, "You"-Darstellerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachel McAdams, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Rachels dunkle Haarfarbe? Großartig! Sie sieht toll aus. Ich finde, die blonden Haaren stehen ihr besser. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de