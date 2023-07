News zum Jubeln: Anna Ermakova feiert ihren Uni-Abschluss!

Sie hat den Abschluss endlich in der Tasche! Für Anna Ermakova (23) könnte es momentan wohl kaum besser laufen. Bei Let's Dance stellte die Tochter von Boris Becker (55) Woche für Woche ihr Können unter Beweis und holte sich schließlich im großen Finale den Siegerpokal. Nun hat das Model erneut allen Grund zum Feiern: Anna hat erfolgreich ihr Studium abgeschlossen!

"Heute ist mein Universitätsabschluss. Ich freue mich sehr", offenbart Anna in einer neuen Story via Instagram. Die Beauty hat Kunstgeschichte am Courtauld Institute of Art studiert – und ist nun glückliche Bachelor-Absolventin! Klassisch mit Bachelorhut und -robe posiert die 23-Jährige vor ihrer Universität und grinst dabei bis über beide Ohren. Auch Mama Angela ist ganz stolz auf ihre Tochter und filmt den Moment, als Annas Name aufgerufen wird und sie auf die Bühne darf.

Gegenüber Bunte verriet Anna erst kürzlich, dass sie bereits als Siebenjährige Schauspielunterricht genommen habe. Diese Vorerfahrung könnte ihr jetzt zugutekommen, denn Anna gab zu: "Ich würde gerne Schauspielerin werden und weiterhin modeln." Dennoch stellte sie damals auch klar: "Zunächst will ich jedoch mein Studium gut abschließen."

Anna Ermakova und Valentin Lusin

Anna Ermakova, Model

Anna Ermakova, Model

