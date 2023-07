Sarah Ferguson kämpft sich nach ihrer Mastektomie zurück!

Sarah Ferguson (63) hält ihre besorgten Fans auf dem Laufenden. Erst vor wenigen Wochen hatte die Ex-Frau von Prinz Andrew (63) schockierende Neuigkeiten publik gemacht: Bei ihr wurde im Rahmen einer Routineuntersuchung Brustkrebs entdeckt. Infolgedessen musste die einstige Schwägerin von Herzogin Sophie (58) sich einer Mastektomie unterziehen, bei der ihr beide Brüste abgenommen wurden. Aktuell erholt sich die zweifache Mutter zu Hause. Doch wie ist Sarahs derzeitiges Wohlbefinden?

In der neuesten Folge ihres Podcasts "Tea Talks with the Duchess" enthüllt Sarah nun, dass sie sich zurück in den Alltag kämpft. Die 63-Jährige erklärte, dass sie sich "langsam zu einem gesunden Körper zurück arbeitet." Dabei würden ihr auch die Corgis von Queen Elizabeth II. (✝96) helfen – mit ihnen gehe sie aktuell regelmäßig spazieren. Nach dem Tod der einstigen Monarchin hatten sie und ihr Ex Andrew die Hunde unter ihre Fittiche genommen.

In ihrem Podcast hatte Sarah auch von ihren beiden Töchtern Prinzessin Beatrice (34) und Prinzessin Eugenie (33) erzählt. Für sie war die Krebs-Diagnose ihrer Mutter ebenfalls ein großer Schock. "Ich glaube, für jedes Familienmitglied da draußen ist es beängstigend. Man fängt wirklich an, sich mit seinem eigenen Tod zu beschäftigen. Es ist ein Weckruf und man denkt: Wie werde ich damit umgehen?", schilderte die Britin.

Getty Images Fergie bei der BFI Luminous Fundraising Gala 2019

Getty Images Sarah Ferguson und ihre Töchter Prinzessin Eugenie und Beatrice in NYC im September 2015

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson, Ex-Frau von Prinz Andrew

