Wegen Brustkrebs: Sarah Ferguson hatte eine Mastektomie

Sarah Ferguson (63) hat Krebs. Die Ex-Frau von Prinz Andrew (63) konnte sich vor wenigen Wochen über ihr drittes Enkelkind freuen. Doch seit einigen Tagen wird berichtet, dass die Mutter von Prinzessin Eugenie (33) an Brustkrebs erkrankt sei. Die Britin soll im King Edward Ⅶ's Hospital in London operiert worden sein. Jetzt äußerst sich Sarah persönlich dazu und bestätigt: Sie hatte eine Mastektomie.

In ihrem Podcast "Tea Talks with the Duchess and Sarah" sprach die 63-Jährige von ihrer Erkrankung und dem Eingriff. "[...] Wir nehmen den Podcast heute auf und morgen werde ich mich einer Mastektomie unterziehen. Es ist sehr wichtig, dass wir darüber sprechen, denn wenn der Podcast ausgestrahlt wird, habe ich das schon hinter mir", erklärte Sarah ihren Fans. Sie rief die Zuhörer dazu auf, sich regelmäßig untersuchen zu lassen.

Laut The Sun habe sich Sarah nach der OP bei ihrer Familie in Windsor erholt. Ihre Freunde berichten, dass sie dank der "Früherkennung" gute Aussichten auf eine erfolgreiche Heilung habe. Sarah sei den Leuten "dankbar", die sich um sie gekümmert haben.

Sarah Ferguson bei einer Gala, 2019

Sarah Ferguson bei der Trauerfeier von Lisa Marie Presley, Januar 2023

Jack Brooksbank, Prinzessin Eugenie, Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice

