Darum hält Tom Holland seine Beziehung mit Zendaya so privat

Wieso halten die beiden sich so bedeckt? Tom Holland (27) und Zendaya Coleman (26) lernten sich bei den Dreharbeiten für die Spiderman-Filmreihe kennen – und es funkte zwischen den beiden Schauspielern. Inzwischen gehen die Hollywoodstars bereits seit knapp zwei Jahren gemeinsam durchs Leben. Ihr Liebesleben halten Zendaya und Tom aber größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus – und das hat auch einen guten Grund.

Er sagte in Jay Shettys Podcast: "Meine Beziehung ist das, was mir am heiligsten ist. Ich spreche nicht darüber. Ich versuche mein Bestes, sie so privat wie möglich zu halten." Und das hat auch gute Gründe, wie Tom weiter erklärte: "Wir haben beide das Gefühl, dass das der gesündeste Weg für uns ist, um als Paar weiterzukommen, also versuche ich, das so weit wie möglich von Hollywood fernzuhalten."

Erst letzte Woche schwärmte Tom von seiner Bindung zu Zendaya und erzählte, dass er "glücklich" sei, sie in seinem Leben zu haben. Er beschrieb ihre Beziehung sogar als "goldwert." "Es ist interessant, in einer romantischen Beziehung mit jemandem zu sein, der im selben Boot sitzt wie man selbst", fuhr er laut Entertainment Tonight fort.

Getty Images Tom Holland und Zendaya, Juni 2017

Getty Images Tom Holland und Zendaya, Juni 2019

Getty Images Zendaya Coleman und Tom Holland, Dezember 2021

