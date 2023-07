"Goldwert": Tom Holland schwärmt von Beziehung mit Zendaya!

So verliebt wie am ersten Tag! Tom Holland (27) und Zendaya Coleman (26) lernten sich bei den Dreharbeiten für die Spiderman-Filmreihe kennen und lieben. Inzwischen gehen die Hollywoodstars bereits seit knapp zwei Jahren gemeinsam durchs Leben – dennoch versucht das Schauspielerpärchen ihr Liebesleben aus der Öffentlichkeit überwiegend herauszuhalten. Doch jetzt spricht Tom ganz offen darüber, wie happy er mit seiner Zendaya ist!

In der Montagsepisode des Podcasts "Smartless" verrät der Spider-Man-Star, warum er und Zendaya so gut zusammenarbeiten. Das Geheimnis hinter ihrer besonderen Beziehung sei vor allem das gegenseitige Verständnis. "Es ist interessant, in einer romantischen Beziehung mit jemandem zu sein, der im selben Boot sitzt wie man selbst", erklärt Tom in dem Gespräch. "Man kann seine Erfahrungen und all diese Dinge miteinander teilen und das ist goldwert", fügt er hinzu.

Erst vor wenigen Tagen wurden die zwei beim Turteln auf dem Beyoncé (41)-Konzert in der polnischen Hauptstadt Warschau gesichtet. Auf einem Video via TikTok legte sich das Paar zum Song "Love On Top" mächtig ins Zeug und sang lautstark mit. Dabei sahen sich die zwei die ganze Zeit über total verliebt in die Augen.

Getty Images Zendaya und Tom Holland, "Spider-Man"-Stars

Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der "Spider-Man 3"-Premiere in L.A. im Dezember 2021

Getty Images Zendaya Coleman und Tom Holland beim Photocall für "Spiderman: No Way Home" in London, Dezember 2021

