"Unvorteilhaft": Beatrice Egli bereut ihre früheren Outfits!

Das würde Beatrice Egli (35) wohl gerne ungeschehen machen! 2013 gewann die Sängerin die zehnte Staffel von DSDS. Dort konnte sie so einige Fans mit ihrer fröhlichen und aufgeschlossenen Art, aber auch mit ihrer Freude am Schlager gewinnen. Mittlerweile ist die Schweizerin aus der Schlagerwelt gar nicht mehr wegzudenken. Bei ihren Konzerten ist die Musikerin stets top von Kopf bis Fuß gestylt – doch das war wohl nicht immer so. Beatrice griff früher stets zu den falschen Kleidungsstücken!

"Meine Kleidergröße war am Anfang ein Problem", berichtet die Musikerin nun ganz offen im Interview mit RTL. "Ich war nicht immer vorteilhaft angezogen", erklärt Beatrice. Mittlerweile habe die Blondine zwar einige Pfunde verloren – aber nicht, weil es ihr so eingebläut worden sei, sondern weil sie so häufig auf der Bühne stehe. "Da würde jeder Mensch nach einiger Zeit abnehmen", fügt die Schweizerin hinzu.

Gerne würde Beatrice "Frauen mir Kurven" die Auswahl der richtigen Kleiderstücke erleichtern und auch mal selbst die Laufstege unsicher machen. "Das ist etwas, das mir sehr gefällt, weil ich es selber auch nicht so leicht hatte, Mode zu finden. Ich kann sehr gut nachempfinden, wie es für Frauen ist, die ein bisschen Rundungen haben“, äußert sich die 35-Jährige.

Anzeige

Keuenhof, Rainer Beatrice Egli im März 2023 in ihrer Show

Anzeige

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli im November 2020

Anzeige

Getty Images Beatrice Egli im Dezember 2020 in Leipzig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de