Jana (34) und Thore Schölermann (37) hätten ihr Kind eigentlich schon in den kommenden Stunden auf der Welt begrüßen sollen. Im Juli dieses Jahres verrieten der The Voice-Moderator und seine Frau, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Dass Jana schon im Schwangerschaftsendspurt ist und ihre Tochter nicht mehr allzu viel Zeit im Bauch ihrer Mama bleiben würde, war den Fans schon bekannt. Jetzt verriet die Beauty aber: Um ein Haar wäre es heute so weit gewesen – die Geburt hätte eigentlich eingeleitet werden sollen.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 34-Jährige persönlich zu Wort und plauderte aus, dass sie die vergangenen Tage oft im Krankenhaus war – für Untersuchungen. "Weil ich heute eingeleitet werden sollte – ganz überraschend. Ich habe eine Schwangerschaftscholestase entwickelt. Dann hieß es, dass man relativ schnell handeln und einleiten muss", erklärte die Blondine. Eigentlich ist Jana erst in der 36. Schwangerschaftswoche – kommt jetzt in die 37. Woche. Dementsprechend ist es eigentlich noch etwas hin bis zur Geburt. Weil ihre Werte stabil geblieben sind, hätten sich die Mediziner schließlich auch dagegen entschieden, die Geburt einzuleiten.

Doch wie hat Jana überhaupt bemerkt, dass sie die schwangerschaftsspezifische Lebererkrankung entwickelt hat? "Ich hatte ganz klassische Anzeichen, wusste nur nicht, dass es das gibt: Nämlich Jucken, einen ganz extremen Juckreiz an der Fußsohle", erinnerte sie sich. Allerdings habe die werdende Mutter vermutet, dass sie "nur" extrem viele Mückenstiche habe. Dann seien bei ihr aber schlechte Leber- und Gallenwerte diagnostiziert worden.

Instagram / janaschoelermann Thore und Jana Schölermann in Norwegen

Getty Images Thore Schölermann bei "The Masked Singer" 2021

Getty Images Jana und Thore Schölermann beim Deutschen Fernsehpreis in Köln im September 2021

