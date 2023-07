Auch Männer erlaubt! So kommt Heidi Klums GNTM-Neuerung an

Frischer Wind bei Germany's next Topmodel! In den vergangenen 18 Staffeln hatte Heidi Klum (50) nach einer Nachfolgerin auf dem Laufsteg gesucht. Doch jetzt gibt es eine Neuerung in der beliebten Show. Wie ProSieben verkündet, können sich für die kommende Season nicht nur Frauen bewerben: "GNTM hatte in der letzten Staffel eine klare Message: Jede Frau kann mitmachen. Jedes Alter, jede Konfektionsgröße. Jetzt heißt es außerdem: jedes Geschlecht!"

