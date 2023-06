"Durcheinander": GNTM-Vivien rechnete nicht mit ihrem Sieg

Sie zweifelte bis zuletzt! Seit gestern Abend ist bekannt: Vivien Blotzki ist Germany's next Topmodel 2023. Über zahlreiche Wochen hinweg überzeugte die Koblenzerin immer wieder in aufregenden Fotoshootings und Entscheidungs-Walks. Im großen Finale der Modelshow konnte sie sich letztlich gegen die vier anderen Finalistinnen durchsetzen. Doch verrät Vivien jetzt im Gespräch mit Promiflash, wie überraschend ihr Sieg letztlich für sie selbst war!

"Es ist nicht so, dass ich mir sicher war, dass es so kommt. Ich glaube, das war keine von uns", offenbart die Beauty zunächst im Interview mit Promiflash. Auf die Frage hin, ob sie das alles jetzt überhaupt schon realisieren könne, entgegnet sie: "Ich weiß es, aber es ist noch nicht so richtig angekommen. Das sind natürlich so tausend Gefühle, die in mir sind. Voll das Durcheinander." Die 23-Jährige scheint ihr Glück nach dem großen Sieg am vergangenen Abend wohl kaum in Worte fassen zu können. Aktuell sei es generell jedoch "einfach ein total schönes Gefühl", meint Vivien.

Die Finalshow, welche in diesem Jahr zum Ärger vieler Fans erneut ohne Publikum stattfand, sorgte im Netz bereits für große Furore. So mussten die Kandidatinnen unter anderem eine Szene aus Jennifer Lawrence' (32) neuem Film "No Hard Feelings" nachstellen, nachdem sie zuvor einen Rückwärtswalk absolviert hatten. "Ich bin peinlich berührt", schrieb daraufhin ein Twitter-User.

ProSieben / Claudius Pflug Heidi Klum und Vivien Blotzki im GNTM-Finale 2023

Instagram / vivienblt Vivien Blotzki, Model

ProSieben / Sven Doornkaat Vivien Blotzki beim GNTM-Covershoot 2023

