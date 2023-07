Dreams Mutterersatz? Blac Chyna bricht Schweigen über Khloé

Blac Chyna (35) findet ihre Aussage nicht schlimm. Khloé Kardashian (39) pflegt ein besonders gutes Verhältnis zu ihrem Bruder. Die TV-Bekanntheit ist selbst Zweifachmama und unterstützt Robert (36) daher oft mit dessen Tochter Dream (6). Zuletzt ging sie sogar so weit, zu behaupten, sie sei wie eine weitere Mutter für die Sechsjährige. Was wohl die eigentliche Mama der Kleinen davon hält? Blac Chyna äußert sich nun dazu.

Gegenüber TMZ erklärte die 35-Jährige, dass sie Khloés Behauptung überhaupt nicht schlimm finde. Im Gegenteil: Sie sei froh, dass die The Kardashians-Protagonistin ihrem Verflossenen zur Seite stehe. "Wie bereits erwähnt, braucht es ein Dorf, um ein Kind großzuziehen und ich bin glücklich, dass Dream ein riesiges Dorf voller Liebe von beiden Seiten hat. Als Mutter ist das alles, worum ich bitte", stellte sie klar und fügte hinzu: "Alles ist auf beiden Seiten gut. Am Ende des Tages sind wir alle eine Familie. Robert und ich geben unser Bestes als Eltern und es ist alles Liebe und Positivität."

In der aktuellen Folge von "The Kardashians" hatte die Ex von Tristan Thompson (32) die besagte Aussage getroffen. Khloé hatte deutlich gemacht, dass ihr Stellenwert den einer Tante übersteigt: "Ich fühle mich wie ein dritter Elternteil für Dream. Ich weiß, wie wichtig es für Dream ist, einen großen mütterlichen Einfluss zu haben, sei es durch mich oder ihre eigene Mutter oder wen auch immer."

