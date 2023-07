Emmy Awards 2023: Diese Serien haben die größten Chancen!

Bald ist es wieder so weit: Die Crème de la Crème des TVs wird geehrt! Im September werden die jährlichen Emmy Awards stattfinden. Dabei werden wie üblich die erfolgreichsten TV-Shows und Fernsehprojekte ausgezeichnet. Erst vor wenigen Tagen wurden die Nominierungen bekannt gegeben. Einige der Sendungen haben dabei besonders hohe Chancen auf einen der begehrten Preise. Diese Serien wurden am häufigsten nominiert!

Die Liste der am häufigsten nominierten Projekte führt die Dramedy "Succession" mit ganzen 27 Nominierungen an. Mit 24 Chancen auf einen Preis ist "The Last of Us" mit Pedro Pascal (48) in einer der Hauptrollen dem ersten Platz dicht auf den Fersen. Auch "The White Lotus" kann eine fantastische Besetzung vorweisen. Jennifer Coolidge, Theo James (38), Sydney Sweeney (25) und Alexandra Daddario (37) freuen sich mit Sicherheit auf eine der 23 möglichen Auszeichnungen. Ebenfalls in den Top 10 vertreten sind die Netflix-Hits Dahmer und Wednesday!

Doch auch die Darsteller können ordentlich absahnen. Als Hauptdarsteller nominiert sind gleich drei Stars aus "Succession": Brian Cox, Kieran Culkin und Jeremy Strong. Neben Daniel Radcliffe (33) und Jason Segel (43) hat unter anderem auch Bob Odenkirk (60) für seine Performance in "Better Call Saul" Chancen auf den Titel. In den weiblichen Kategorien nominiert sind unter anderem Jenna Ortega (20), Bella Ramsay, Jessica Chastain (46) und Riley Keough (34).

Getty Images Pedro Pascal, Schauspieler

Netflix Evan Peters als Jeffrey Dahmer in "Dahmer", 2022

Getty Images Jessica Chastain bei den SAG Awards 2023

