So ernst nahm Evan Peters die Rolle des Jeffrey Dahmer!

Monatelanges Method-Acting? In die Rolle eines Serienkillers zu schlüpfen, ist mit Sicherheit nicht einfach. Besonders dann nicht, wenn es diesen tatsächlich gegeben hat! Die Netflix-Serie "Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" basiert auf den wahren Begebenheiten des gleichnamigen Serienkillers, der von 1978 bis 1991 in den USA sein Unwesen getrieben hatte. Schauspieler Evan Peters (35) nahm die Herausforderung an, ihn in der Miniserie darzustellen. Auf die Verkörperung von Jeffrey hat Evan sich monatelang vorbereitet!

In einer Q&A-Runde von Netflix hat der American Horror Story-Star verraten, dass er sich für die Drehzeit von einem halben Jahr insgesamt vier Monate lang vorbereitet hätte. Währenddessen habe er mit einem Dialekt-Coach zusammengearbeitet sowie sich täglich eine 45-minütige Audio-Zusammenstellung des Mörders angehört. Außerdem sei er in seinem Kostüm herumgelaufen. "Er hat einen ziemlich geraden Rücken. Er bewegt seine Arme beim Laufen nicht, also habe ich Gewichte an meinen Armen befestigt, um zu sehen, wie es sich anfühlt", führte Evan seine Bemühungen weiter aus.

Der Netflix-Star scheint also offenbar keine Mühen zu scheuen, um in seine düsteren Rollen zu schlüpfen. Dennoch hatte er sich vor seiner erfolgreichen "Dahmer"-Rolle laut The Hollywood Reporter eigentlich gewünscht, mal etwas "Normales" zu spielen. Selbst den gewaltigen Sprung zu einer romantischen Komödie hätte er wagen wollen – doch habe er dem Angebot, Dahmer zu spielen, nicht widerstehen können. "Es ist eine große Herausforderung. Es ist so schwierig, dass ich irgendwie 'Ja' sagen muss, auch wenn ich Angst davor habe", hätte Evan dem Regisseur verraten, nachdem er das Skript für "Dahmer" gelesen hatte.

