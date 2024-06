Makaber? Ariana Grande möchte Dinner-Date mit Serienkiller!

Ariana Grande (30) verrät ein eher skurriles Geheimnis. Die Sängerin unterhält sich im "Podcrushed"-Podcast mit Gossip Girl-Star Penn Badgley (37) über ihren Traumgast für ein gemeinsames Abendessen. "Ich war in Serienmörder vernarrt, als ich jünger war!", plaudert die "Yes, and?"-Interpretin aus und erklärt: "In einer Fragerunde mit jungen Fans fragte ein Elternteil: 'Wenn du mit einem lebenden oder toten Menschen Dinner haben könntest, wer wäre es?' Ich sagte: [...] 'Jeffrey Dahmer ist ziemlich faszinierend.'"

Bei Arianas Wunschgast handelt es sich um einen Mann, der 17 Jungen und Männer vergewaltigte, tötete und zerstückelte. Dies wurde im Thriller Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer nacherzählt. Aber warum fällt die Wahl der 30-Jährigen gerade auf einen Mörder? Während des Gesprächs behauptet die Beauty lässig: "Ich hätte es geliebt, ihn zu treffen, eventuell mit einer dritten Person dabei. Aber ich hätte viele Fragen an ihn!"

Penn war zu Beginn der Netflix-Serie um Jeffrey Dahmer kein Fan der Show – und das, obwohl er selbst den Killer Joe Goldberg in You spielt. Gegenüber Entertainment Tonight erklärte der Schauspieler den gravierenden Unterschied: Joe ist ein fiktiver Charakter und Jeffrey eine reale Person. "Bei unserer Serie soll man sich in Joe verlieben, das ist unsere Schuld. [...] Jeffrey Dahmer, das ist... das ist die Schuld von Netflix!" Ihm gefalle nicht, dass ein echter Serienmörder derart verherrlicht werde.

Netflix Evan Peters als Jeffrey Dahmer in "Dahmer", 2022

Getty Images Penn Badgley, Schauspieler

