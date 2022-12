Viele Kilos: So viel nahm Evan Peters für "Dahmer"-Rolle ab

Dieses Projekt stellte für Evan Peters (35) eine große Herausforderung dar! Der US-amerikanische Schauspieler schlüpfte für die erfolgreiche Netflix-Serie "Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story" in die Rolle des Serienmörders Jeffrey Dahmer. Die Dreharbeiten zu der Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht, brachte den "American Horror Story"-Star psychisch an seine Grenzen. Aber nicht nur das: Evan machte für die Rolle des Killers auch eine krasse körperliche Wandlung durch!

Im Interview mit Variety erinnerte sich Evan jetzt an die Arbeit an dem Projekt – und dabei erklärte er auch, dass er schon vor den Dreharbeiten für die Rolle rund sieben Kilo abgenommen habe. Um das zu schaffen, habe der Hauptdarsteller auf Kohlenhydrate und Zucker verzichtet. Zusätzlich habe der 35-Jährige am Set dann aufgrund der Thematik keinen Hunger mehr gehabt. "In der Anfangsphase der Dreharbeiten hatte ich nicht wirklich Appetit", rief er sich in Erinnerung.

Nach dem Gewichtsverlust stemmte Evan Gewichte, um der Wandlung seiner Rolle im Laufe der Zeit gerecht zu werden. "Dann habe ich für die dritte Folge trainiert, als Dahmer anfängt zu trainieren, und für das Ende im Gefängnis etwa 10 Kilo zugenommen, um zu zeigen, wie er damals aussah", beschrieb er den Prozess.

Getty Images Evan Peters im Oktober 2022 in Los Angeles

Getty Images Evan Peters, US-amerikanischer Schauspieler

Getty Images Der US-amerikanische Schauspieler Evan Peters im Juni 2019 in Hollywood

