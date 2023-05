"Dahmer" und Co.: Das sind die Gewinner der BAFTA TV Awards!

Wer konnte einen der begehrten Preise ergattern? Die diesjährigen BAFTA TV Awards locken wie üblich die größten Fernsehstars Großbritanniens nach London und auf den roten Teppich. Bereits seit 1955 wird der Fernsehpreis analog zu den US-amerikanischen Emmys verliehen. Doch welche Serie oder Sendung konnte sich in diesem Jahr gegen die Konkurrenz durchsetzen? Das sind die Gewinner der diesjährigen BAFTA TV Awards!

Einen der größten Titel konnte die Netflix-Serie Dahmer ergattern! Die Serienkiller-Verfilmung wurde laut The Guardian zur besten internationalen Serie gekürt! In der Kategorie des besten Entertainment-Programmes konnte die britische Version von The Masked Singer den Preis abstauben. Als bestes Single-Drama wurde dagegen "I am Ruth" mit Kate Winslet (47) and ihrer Tochter Mia Threapleton (22) ausgezeichnet, während die beste Dramaserie Bad Sisters war. Doch auch der unvergesslichste Moment des vergangenen Jahres wurde geehrt: Der Preis ging an einen kurzen Clip für das Jubiläum der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96), in dem sie auf Paddington trifft.

Auch in den Kategorien der besten Schauspieler konnte wieder so richtig abgeräumt werden! In der Rubrik des besten Hauptdarstellers nahm Ben Whishaw (42) für "This Is Going to Hurt" den Titel mit nach Hause. Das weibliche Pendant bildete dagegen Kate Winslet! Als bester Nebendarsteller und Nebendarstellerin wurden Adeel Akthtar für "Sherwood" und Anne-Marie Duff für "Bad Sisters" ausgezeichnet.

Mia Threapleton und Kate Winslet bei den BAFTA TV Awards 2023

Queen Elizabeth II. im Mai 2022

Ben Wishaw bei den BAFTA TV Awards 2023

