"Gefährlich": Billie Eilish will Trend auf Konzerten stoppen

Billie Eilish (21) appelliert an ihr Publikum! Sie gehört zu den gefragtesten Popsängerinnen der Welt. Schon im Alter von elf Jahren schrieb die Amerikanerin ihre ersten eigenen Songs. Ihren Durchbruch hatte die Singer-Songwriterin im Jahr 2016 mit dem Hit "Ocean Eyes". Seither füllt die 21-Jährige regelmäßig die Konzerthallen. Doch nun ruft Billie ihre Fans auf, einen Trend bei Live-Musikshows zu stoppen!

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter bei der Barbie-Weltpremiere offenbart die Grammy-Gewinnerin jetzt: "Ich werde seit sechs Jahren auf der Bühne mit Gegenständen beworfen." Laut Billie seien Bühnenkünstler daher einem hohen Risiko ausgesetzt, wenn sie mit unvorhersehbaren Aktionen des Publikums konfrontiert werden. "Die Leute sind einfach aufgeregt und das kann gefährlich sein", fügt die 21-Jährige hinzu.

Vor wenigen Tagen wurde auch Sänger Harry Styles (29) zum Opfer dieses unlustigen Trends. Während seiner "Love on Tour"-Konzerttournee in Österreich wurde der Brite von einem auf ihn geworfenen Gegenstand direkt ins Auge getroffen. Zwar fuhr der "As It Was"-Interpret mit seinem Auftritt fort, rieb sich allerdings mit einem leidenden Gesichtsausdruck über die betroffene Stelle.

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

Getty Images Billie Eilish im März 2023

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards 2023

