Das ging ins Auge! Harry Styles wurde schon wieder beworfen

Nicht schon wieder! Derzeit zeichnet sich ein ziemlich unlustiger Trend ab: Stars und Sternchen werden auf der Bühne mit allerlei Dingen beworfen. In den vergangenen Wochen waren unter anderem schon Artists wie Kelsea Ballerini (29), Drake (36) und Bebe Rexha (33) fliegenden Gegenständen zum Opfer gefallen. Letztere hatte sogar mit drei Stichen genäht werden müssen. Auch Sänger Harry Styles (29) hatte bereits Chicken Nuggets, eine Flasche mitten in den Schritt sowie einen Skittle ins Auge abbekommen. Nun wurde Harry erneut von etwas getroffen!

In einem Video auf Twitter wurde der fatale Moment festgehalten. Es zeigt Harry, wie er während seiner "Love on Tour"-Tour in Österreich über die Bühne läuft. Dabei wird der Brite allerdings unterbrochen – ein geworfener Gegenstand trifft ihn direkt am Auge! Der "As It Was"-Interpret setzt seinen Weg zwar fort, doch reibt sich mit einem leidenden Gesichtsausdruck über die betroffene Stelle.

Auch an Adele ist dieser Trend nicht vorbeigegangen – die Sängerin hatte diesbezüglich bereits eine Warnung ausgesprochen. "Wagt es nicht, etwas nach mir zu werfen. Ich werde euch verdammt noch mal umbringen!", hatte sie sich bei einem Konzert geäußert und dabei ziemlich verärgert gewirkt. "Hört auf, Dinge auf den Künstler zu werfen", hatte sie hinzugefügt.

Harry Styles bei den Brit Awards 2023



Adele, Sängerin

