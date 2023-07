Schauspielerin Jane Birkin verstirbt im Alter von 76 Jahren

Große Trauer um Jane Birkin (76). In den 1960er-Jahren wurde sie als Schauspielerin bekannt. Mit ihrer Beziehung zu Serge Gainsbourg erlangt Jane auch weltweit Bekanntheit. Sie und der französische Sänger waren insgesamt elf Jahre ein Paar. Sie wurde rasch zu einer Stilikone – das Luxus-Label Hermès benannte auch eine Handtasche nach ihr: die Birkin Bag. Zuletzt machte die gebürtige Londonerin jedoch mit ihrem Gesundheitsstatus von sich reden. Jetzt folgt die traurige Nachricht: Jane verstarb mit 76 Jahren.

Wie mehrere französische Medien berichten, wurde die gebürtige Londonerin am Sonntag leblos in ihrem Zuhause in Paris aufgefunden. Über die Todesumstände ist derzeit nichts bekannt. Die "The Swimmingpool"-Darstellerin hatte jedoch seit Jahren an einer Autoimmunkrankheit gelitten. Nachdem ihre Auftritte in der Vergangenheit zunehmend seltener geworden waren, musste sie ihre für März 2023 geplanten Konzerte vollends absagen. Zudem hatte Jane erst 2021 einen Schlaganfall.

Das Leben der Schauspielerin und Sängerin war von einigen Schicksalsschlägen gezeichnet. Vor etwa zehn Jahren musste sie von ihrer Tochter Kate Abschied nehmen – diese war bei einem Sturz aus ihrer Pariser Wohnung ums Leben gekommen. Im Interview mit Stern schilderte die 76-Jährige Anfang des Jahres, dass sie den Verlust nicht verarbeiten könne. "Ich will nicht über den Tod meiner Tochter hinwegkommen", hatte sie erklärt.

Jane Birkin, Schauspielerin

Jane Birkin beim Filmfestival in Cannes, Juli 2021

Jane Birkin (r.) mit ihrer Tochter Kate Barry im Juli 1970

