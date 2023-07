Im Alter von 76 Jahren: Stilikone Jane Birkin ist verstorben

Traurige Nachrichten aus der Schauspielwelt. Jane Birkin (76) war Ende der 1960er-Jahre mit ihrem Song "Je t'aime… moi non plus" weltweit bekannt geworden. Zuletzt machte Jane jedoch mit ihrem Gesundheitszustand auf sich aufmerksam: 2021 erlitt sie einen Schlaganfall. Daraufhin wurden die Auftritte der Stilikone immer seltener. Am Sonntag folgten traurige Nachrichten: Wie mehrere französische Medien berichten, ist Jane im Alter von 76 Jahren verstorben. Sie wurde leblos in ihrer Pariser Wohnung aufgefunden.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de