Emotionale Gedenkfeier: Familie trauert um Jane Birkin (†76)

Die Trauer ist groß. Jane Birkin war in den 1960er-Jahren als Schauspielerin bekannt geworden und hatte sich auch als Model einen Namen gemacht. 2021 hatte sie einen Schlaganfall erlitten und sich seitdem eher aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Vor wenigen Tagen folgte dann eine erschütternde Nachricht: Die Stilikone wurde leblos in ihrer Wohnung vorgefunden. Nun fand eine öffentliche Trauerfeier für Jane statt.

Die Gedenkfeier der Verstorbenen fand heute in der Pariser Saint-Roch-Kirche statt. Wie WWD berichtet, hielt Janes Tochter Charlotte Gainsbourg dabei eine emotionale Rede. "Ich kann bereits die Leere sehen, die sie in uns hinterlassen hat. Sie ist meine Mutter, sie ist unsere Mutter", schilderte sie in ihrer Ansprache. Anschließend zog der Trauerzug aus der Kirche, die Töchter der Modeikone liefen dabei direkt hinter dem Sarg, während Janes Song "Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve" im Hintergrund ertönte. Ob daraufhin die Beerdigung stattfand, ist unbekannt.

Neben der Familie nahmen unter anderem die Frau des französischen Präsidenten Brigitte Macron sowie Hollywoodstar Vanessa Paradis an der Gedenkfeier teil. Auch zahlreiche Fans verfolgten die Zeremonie über Leinwände, die außerhalb der Kirche angebracht waren. Sie spielten Lieder der Schauspielerin ab und erwiesen Jane mit Postern die letzte Ehre.

Getty Images Jane Birkins Töchter Lou Doillon und Charlotte Gainsbourg

Getty Images Lou Doillon und Charlotte Gainsbourg an Jane Birkins Trauerfeier

