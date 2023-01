Jane Birkin will Verlust ihrer Tochter Kate nicht verkraften

Jane Birkin (76) blickt auf eine schwere Zeit zurück. Seit ihres Durchbruchs als Schauspielerin im Jahr 1967 hat sich die gebürtige Londonerin einen Namen in der internationalen Filmbranche gemacht. Auch als Musikerin war sie einige Jahre lang erfolgreich. Im Laufe ihres Lebens musste die Beauty allerdings schwere Schicksalsschläge verkraften: So hatte sie 2013 ihre Tochter Kate verloren. Kate war bei einem Sturz aus ihrer Pariser Wohnung ums Leben gekommen. Nun verriet Jane, dass sie den Verlust ihres Kindes nie verkraftet habe – und dies auch nicht wolle.

Im Interview mit Stern schilderte die 76-Jährige, dass ihr der Verlust ihrer Tochter immer noch sehr zusetzt. Jane sei allerdings nicht daran interessiert, den Schicksalsschlag vollends zu verkraften. "Ich will nicht über den Tod meiner Tochter hinwegkommen, ich will keine Hilfe, um das hinter mir zu lassen", versicherte sie. Kates Tod habe die "Blow Up"-Darstellerin aber in einem ihrer Songs verarbeitet. "Diese Musik ist bewusst harsch, [...] überhaupt nicht friedvoll. Wenn ich das singe, ist es schwer", sagte die Schauspielerin über den Song.

Zudem sprach die dreifache Mutter ausführlich über das Thema Liebe und ob sie zu ihren Lebzeiten etwas über diese gelernt habe. "Ich habe einmal gehört, dass Liebe eine Frage von Kompromissen sei. Vielleicht stimmt das, vielleicht war ich zu selbstsüchtig, zu sehr auf mich fokussiert", schilderte Jane. Anschließend fuhr sie fort: " Was hätte ich dafür gegeben, dass die Liebe überdauert, aber ich bin allein".

Getty Images Lou Doillon, ihr Sohn Marlowe Mitchell und Jane Birkin bei Kate Barrys Beerdigung im Dezember 2013

Getty Images Jane Birkin (r.) mit ihrer Tochter Kate Barry im Juli 1970

Getty Images Jane Birkin, Schauspielerin

