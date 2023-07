Freund verrät: Das läuft zwischen Kim Kardashian und Tom

Was läuft wirklich zwischen Kim Kardashian (42) und Tom Brady (45)? Seit einigen Wochen machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass die Unternehmerin und der NFL-Star miteinander anbandeln. Auf einer Party trafen die beiden wieder aufeinander – doch angeblich soll der Sportler nur Augen für Emily Ratajkowski (32) gehabt haben. Nun äußert sich der Gastgeber des besagten Abends – Michael Rubin – zu dem vermeintlichen Flirt zwischen Kim und Tom!

In einem Interview mit ET spricht der Milliardär jetzt Klartext. "Ehrlich gesagt, sind sie nur Freunde", erklärt Michael und ergänzt zudem: "Es sind nur die verrückten Gerüchte, die da draußen kursieren." Der 45-Jährige soll "die meiste Zeit des Abends" mit dem Gastgeber verbracht haben: "Wir hatten Spaß, und Tom geht einfach nicht so oft aus. Es ist ein seltenes Ereignis."

Auch ein Insider hatte bereits gegenüber People bestätigt, dass die 42-Jährige und der Ex von Gisele Bündchen (42) eine freundschaftliche Verbindung pflegen: "Sie sind Freunde und haben eine Menge Respekt voreinander. Kim konzentriert sich sehr auf ihre Kinder und ihre Geschäfte und ist im Moment nicht in einer Beziehung."

Getty Images Kim Kardashian, Unternehmerin

Getty Images Tom Brady im Januar 2023

Getty Images Kim Kardashian im April 2023

