Österreichische Schauspielerin Bibiana Zeller (95) gestorben

Ein trauriger Tag für die Theater- und Filmwelt. Bibiana Zeller hatte ihre Schauspielkarriere bereits in den 1950er Jahren gestartet. Besonders mit ihrer Rolle in "Kottan ermittelt" war die Österreicherin damals bekannt geworden. Nach erfolgreichen Theater-Engagements in ihrer Heimat war sie 1972 nach Deutschland ans renommierte Wiener Burgtheater gewechselt, wo sie zuletzt 2005 auf der Bühne stand. Nun ist Bibiana verstorben.

Die Theater-Bekanntheit ist bereits am Sonntag verstorben. Das teilt ihr Sohn Fabian Eder jetzt via Twitter mit. "Bibiana Zeller. 25.2.1928 - 16.7.2023. Wir trauern", heißt es in seinem kurzen Statement. Dazu teilt der Filmemacher ein Bild seiner Mutter, das sie in jungen Jahren zeigt. Eine Todesursache gab der 60-Jährige bisher noch nicht bekannt.

Im Netz nehmen bereits zahlreiche Fans, Freunde und Bekannte von Bibiana Abschied und teilen emotionale Worte der Trauer. "Eine großartige, sprühende und mit unglaublichem komischen Talent gesegnete Schauspielerin. Danke für die vielen Stunden bester Unterhaltung", schreibt ein User im Netz. Ein weiterer kommentiert: "Sie war so ewig jung, dass man hoffte, sie würde ewig leben. Mein herzliches Beileid allen, die Sie persönlich kannten und liebten."

ActionPress / CONTRAST Bibiana Zeller, Schauspielerin

Getty Images Bibiana Zeller und Karl Merkatz im August 2010 in Salzburg

Getty Images Elisabeth Rath und Bibiana Zeller im Juli 2006

