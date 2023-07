Nach Liebes-Aus?: Ariana Grande ist ohne Ehering unterwegs

Ariana Grande (30) lenkt sich offenbar ab! Im Mai 2021 gaben sich die Sängerin und der Immobilienmakler Dalton Gomez ganz romantisch das Jawort. Angeblich führten die beiden eine harmonische und glückliche Beziehung. Doch zuletzt wurde die Beauty immer wieder ohne Ehering gesehen. Laut Gerüchten soll das Paar nun schon seit Januar getrennt sein. Auch die gemeinsamen Hochzeitsfotos sind gelöscht. Jetzt verdichten sich die Spekulationen um ein Liebes-Aus: Ariana wurde erneut ohne ihren Ehering gesehen.

Laut Daily Mail Celebrity war die Musikerin kürzlich mit ihrem Co-Star Cynthia Erivo in London unterwegs. Die beiden Schauspielerinnen waren zusammen shoppen, als Ariana erneut ohne Ehering abgelichtet wurde. Sie trug eine rosa Strickjacke und weite Jeans. In ihren Händen hielt sie einen Eiskaffee, doch an ihren Finger fehlt das Liebessymbol, das Ariana und Dalton verbindet.

Wie TMZ berichtet, soll sich der US-Amerikaner schon kurz nach der angeblichen Trennung im Januar wieder ins Dating-Leben gestürzt haben. Für Ariana sei es in Ordnung gewesen, dass er sich nach einer neuen Freundin umschaut, obwohl ihre Trennung zu diesem Zeitpunkt noch nicht publik war.

Anzeige

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande, 2020

Anzeige

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Anzeige

Instagram / arianagrande Ariana Grande und ihr Ehemann Dalton im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de