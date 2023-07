Neue Gerüchte: Antonia Hemmer bei "Make Love, Fake Love"?

Die Gerüchteküche ist ordentlich am Brodeln! Ende letzten Jahres war die erste Staffel von Make Love, Fake Love an den Start gegangen. In der Datingshow musste Ex-Bachelor-Kandidatin Yeliz Koc (29) unter mehreren Männern herausfinden, wer es ehrlich mit ihr meint und wer vergeben ist. Vor wenigen Wochen wurde dann eine zweite Staffel der Sendung angekündigt. Yeliz Nachfolgerin ist noch nicht bekannt, angeblich soll es jedoch Ex-Bachelorette Gerda Lewis (30) sein. Neue Gerüchte bringen jetzt jedoch Antonia Hemmer (23) ins Spiel!

Der YouTuber Malkiel Rouven Dietrich will jetzt herausgefunden haben, dass die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin die Hauptperson der neuen Staffel sein soll. "Meinen Quellen zufolge soll es leider nicht Gerda sein, […] sondern Antonia, die Ex von Bauer Patrick (27)", erklärt er in einem YouTube-Video. Nach wie vor gibt es allerdings noch keine offizielle Mitteilung des Senders.

Nähere Beweise liefert Malkiel zwar nicht – doch es wäre nicht das erste Mal, dass er recht hat. Bereits vor Beginn der diesjährigen Staffel von Kampf der Realitystars verkündete er nämlich aus Wut den Gewinner der Show bei Instagram. Mit seinem Spoiler lag der Wahrsager goldrichtig: Serkan Yavuz (30) gewann die Show.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, TV-Star

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

RTLZWEI Malkiel Rouven Dietrich, "Kampf der Realitystars"-Kandidat

