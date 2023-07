Neue Vorwürfe: Strafbefehl wurde gegen Alex Zverev beantragt

Alexander Zverev (26) könnte wohl in Schwierigkeiten stecken. Der Tennisstar war 13 Monate lang mit Olga Sharypova zusammen, doch dann folgte die Trennung. Seine Ex hatte im Oktober 2020 Gewaltvorwürfe gegen den Sportler erhoben, welche anschließend gerichtlich entkräftet werden konnten. Trotzdem hat Alex sehr unter den Anschuldigungen seiner Verflossenen gelitten. Jetzt könnte Alex allerdings wieder Ärger haben – und zwar wegen einer anderen Ex.

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat gegen den Tennisstar den Erlass eines Strafbefehls beantragt – das bestätigte eine Sprecherin gegenüber RTL. Dieses Mal betrifft es seine Ex Brenda Patea (29). Der Erlass eines Strafbefehls wurde gegen Herrn Zverev wegen des Vorwurfs der Körperverletzung beantragt, heißt es in einem Statement vom Management des Models. Die Höhe der beantragten Geldstrafe soll sich auf knapp eine halbe Million Euro belaufen.

Auch im Sport muss sich Alex mit einigen Vorwürfen auseinandersetzen. Seit dem Kindesalter leidet der 26-Jährige an der Stoffwechsel-Erkrankung Diabetes. Normalerweise setzt sich der Sportstar seine Insulinspritze am Rand des Spielfelds, doch bei den French Open sollte er dafür den Platz verlassen. "Die sagen: Das sieht aus, als ob ich mich dope", erklärte Alexander wütend.

