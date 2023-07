Tyson Furys Tochter (13) musste nachts in die Notaufnahme

Tyson Fury (34) war in großer Sorge um seine Tochter. Der Profiboxer und seine Frau Paris haben bereits sechs Kinder. Doch damit sollte ihre Familienplanung noch nicht abgeschlossen sein: Mama und Influencerin Paris ist schwanger mit Baby Nummer sieben! Das gab der Sportler bereits ganz stolz im Netz bekannt. Doch nun war er wohl volle Sorge um seine Tochter Venezuela.

Paris brachte die 13-Jährige ins Krankenhaus, nachdem ihr Ring am Finger hängen geblieben war, der daraufhin anschwoll. Paris teilte ein Foto von sich und Venezeula im Krankenhaus in ihrer Instagram-Story, sowie eine Nahaufnahme des geschwollenen Fingers. Sie betitelte den Beitrag mit: "Die Freuden, Kinder zu haben. 3 Uhr morgens in der Notaufnahme, weil Venezuela ihren Ring auf den falschen Finger gesteckt hat." Das Schmuckstück wurde im Krankenhaus entfernt und Paris verriet, dass es ihrer Tochter gut gehe.

Trotzdem dürfte das Paar voller Vorfreude auf das neue Familienmitglied sein. Tyson hatte Paris' siebte Schwangerschaft herrlich unaufgeregt verkündet. Zu einem Pärchen-Selfie schrieb er: "Datenight mit meiner wunderschönen schwangeren Frau, Baby Nummer sieben ist unterwegs – was für eine tolle Frau!" Mehr Details, wie das Geschlecht des Babys oder den errechneten Geburtstermin, verrieten die Eltern bisher nicht.

Instagram / parisfury1 Tyson und Paris Fury

Instagram / parisfury1 Tyson und Paris Fury mit ihrem sechs Kindern

Getty Images Tyson Fury in Las Vegas, Oktober 2021

