Siebtes Baby mit Tyson Fury: Schwangere Paris meldet sich!

Paris und Tyson Furys (34) Rasselbande wächst weiter! Der Profiboxer und seine Frau haben bereits sechs Kinder. Doch damit sollte ihre Familienplanung noch nicht abgeschlossen sein: Mama und Influencerin Paris ist schwanger mit Baby Nummer sieben! Das gab der Sportler ganz stolz im Netz bekannt. Seine Gattin äußerte sich bisher nicht zu den freudigen News. Doch jetzt meldete sich auch Paris zu ihrer Schwangerschaft...

Via Instagram teilte sie einen Screenshot von Tysons Verkündungs-Posting. In der Bildunterschrift bestätigte sie: "Baby Nummer sieben ist auf dem Weg, Gott hat es so gewollt." In den Kommentaren meldeten sich bereits etliche Gratulanten – darunter auch aus der Promiwelt. So schrieb beispielsweise UK-Sternchen Molly-Mae Hague (23): "Was für ein Segen! Ich freue mich so sehr für euch!"

Tyson hatte Paris' siebte Schwangerschaft herrlich unaufgeregt verkündet. Zu einem Pärchen-Selfie schrieb er: "Datenight mit meiner wunderschönen schwangeren Frau, Baby Nummer sieben ist unterwegs – was für eine tolle Frau!" Mehr Details, wie das Geschlecht des Babys oder den errechneten Geburtstermin verrieten die Eltern bisher nicht.

