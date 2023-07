Wegen Sexismus-Skandal: DSDS soll später als sonst starten

Katja Krasavice (26) überrascht mit einem neuen Detail zu DSDS! In der diesjährigen Staffel der Castingshow zofften sich die Rapperin und Dieter Bohlen (69). Der Auslöser war ein sexistischer Kommentar des Poptitans gegen Reality-TV-Sternchen Jill Lange (22). Katja nahm sie in Schutz und begann damit die Streitigkeiten zwischen ihr und Dieter. Auch nach der Show schossen beide Parteien kräftig weiter. Jetzt verblüfft die Beauty mit einer Information zur neuen Staffel des Wettbewerbs: DSDS soll wegen des Sexismus-Skandals angeblich später starten.

In ihrer Instagram-Story befeuert die Sängerin die Gerüchte, um einen späteren Beginn der neuen Staffel. Sie selbst sei der Grund dafür: "Aus enger Quelle weiß ich, dass Dieter den Streit mit mir in Vergessenheit bringen will, deshalb lassen die sich mit der nächsten Staffel Zeit." Katja ist sich aber sicher: "Diesen Skandal vergessen wir nie."

Vor wenigen Monaten schoss die Rapperin noch ordentlich gegen ihren Kontrahenten. In ihrem Musikvideo von ihrem Song "Frauen" setzte sie auf ein Dieter-Double. "Ich weiß, er sieht es. Er liest alle Kommentare, regt sich den ganzen Tag auf. Das ist nicht gut für ihn. Er tut nach außen cool, aber ich weiß, wie es in seinem Inneren wirklich aussieht", wetterte sie.

Anzeige

RTL Katja Krasavice bei DSDS

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jill Lange, DSDS-Teilnehmerin 2023

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Juror Dieter Bohlen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de