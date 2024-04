"Folterkammer": So sieht Dieter Bohlens Work-out-Routine aus

Dieter Bohlen (70) tut viel für seinen Körper: Der DSDS-Chefjuror treibt viel Krafttraining und achtet zudem auf eine gesunde Ernährung. Auf Instagram gewährt der Poptitan seiner Community nun einen privaten Blick hinter die Kulissen und zeigt, wie sportlich er in den Tag startet. "Jeden Morgen geht es hier los in meiner Folterkammer", erklärt er in einer aktuellen Story und zeigt sich dabei total motiviert: "Da wird ordentlich Sport gemacht und danach kommt dann natürlich auch noch Cardio." In seinem Fitnessraum lässt Dieter auch seine ganz persönliche Note einfließen – und zwar mit einer individuellen Hantelbank, auf der "Bohlens Family Gym" steht.

Damit aber noch nicht genug an privaten Einblicken. In einer darauffolgenden Story-Sequenz filmt sich der 70-Jährige ganz entspannt beim Joggen im Wald. "Ich laufe jetzt hier meine schlappen acht bis neun Kilometer. Das mache ich im Moment jeden Tag, weil das Wetter so geil ist", plaudert der Musikproduzent aus und verrät weiter: "Ich bin danach frisch ohne Ende. Mit frischem Sauerstoff im Hirn macht das Arbeiten viel mehr Spaß."

Dass Dieter auch mit 70 noch in Topform ist, bewies er erst im vergangenen Monat. Die Ostertage verbrachte er zusammen mit seiner Partnerin Carina Walz auf den Seychellen. Dabei ließ es sich Dieter natürlich auch nicht nehmen, einige Schnappschüsse im Netz zu veröffentlichen – und auf denen stellten er und seine Liebste in farblich passender Bademode ihre durchtrainierten Körper zur Schau.

Dieter Bohlen im Januar 2024

Carina Walz und Dieter Bohlen, im März 2024

