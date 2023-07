Nach Sylvie-Trennung: Ex Niclas Castello ist im Flirtrausch!

Er gönnt sich einen Hot-Boy-Summer! 2020 hatten Sylvie Meis (45) und Niclas Castello den nächsten Schritt gewagt: Die Moderatorin und der Künstler waren gemeinsam vor den Traualtar getreten, um sich das Jawort zu geben. Doch nach nicht einmal drei Jahren ging ihre Ehe in die Brüche – im Februar folgte die Trennung. Ihr Noch-Ehemann scheint sein Single-Leben jetzt wieder in vollen Zügen zu genießen: Niclas wurde mit gleich mehreren Frauen beim Flirten erwischt!

Laut neuen Paparazzi-Schnappschüssen, die Bild vorliegen, wurde der 45-Jährige in vier Tagen mit drei verschiedenen Frauen an der Côte d’Azur gesichtet! Eines der Fotos zeigt den Künstler mit einer schönen Blondine huckepack im Meer. Auf einem zweiten Bild ist Niclas ebenfalls im Wasser – aber dieses Mal mit einer Lady, die seiner Ex Sylvie täuschend ähnlich sieht. Auf der letzten Aufnahme amüsiert er sich hingegen bei einem kühlen Glas Wein mit einer attraktiven Brünetten.

Aber auch seine Verflossene heizte zuletzt die Gerüchteküche um einen neuen Mann an ihrer Seite an. Auf Instagram machte das niederländische Model eine vielversprechende Andeutung unter einem neuen Bild, die Auskunft über ihren aktuellen Beziehungsstatus geben könnte. "Ziel: Boyfriendjeans tragen zu können und darin besser aussehen als er", ließ sie ihre Fans wissen.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit ihrem Mann Niclas Castello

Splash News Niclas Castello und Sylvie Meis im November 2022 in Miami

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im Ibizaurlaub im Juli 2023

