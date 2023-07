Sylvie Meis' Ex Niclas Castello macht Urlaub mit neuer Frau!

Huch, was geht denn da? Die Moderatorin Sylvie Meis (45) und der Künstler Niclas Castello hatten sich im Jahr 2020 das Jawort gegeben. Vor einigen Monaten verkündeten die beiden jedoch das Ende ihrer Beziehung. Derzeit weilt der 44-Jährige in Saint-Tropez, wo er früher auch gerne mit seiner Noch-Ehefrau Urlaub gemacht hatte. Und neueste Fotos zeigen: Niclas verbringt eine gute Zeit mit einer unbekannten Schönheit!

Auf Fotos, die Bild vorliegen, sieht man den Künstler an der Seite einer dunkelblonden Beauty im Meer plantschen. Die beiden wirken ausgelassen und vertraut, während sie das kühle Nass genießen. Seine Begleitung trägt einen blauen Bikini, der stark an die Badebekleidung erinnert, die Sylvie vor einem Jahr an demselben Strand zur Schau gestellt hatte. Quellen behaupten, die Dame an Niclas Seite würde auf den Namen Jess hören – allerdings soll es sich bei der Frau lediglich um eine gute Freundin des Künstlers handeln.

Erst vor wenigen Tagen hatte auch Sylvie mit Dating-Gerüchten von sich reden gemacht. Unter lässigen Schnappschüssen, die sie von sich auf Instagram geteilt hatte, schrieb sie: "Ziel: Boyfriend-Jeans tragen zu können und darin besser aussehen als er." Fans hatten daraufhin vermutet, die Niederländerin wäre wieder in festen Händen.

Felipe Ramales / SplashNews.com Niclas Castello, Künstler

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit ihrem Mann Niclas Castello

ActionPress Sylvie Meis und Niclas Castello im Dezember 2021 in Hamburg

