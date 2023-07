Neuer Freund? Hier macht Sylvie Meis eine Anspielung!

Gibt es einen neuen Mann in ihrem Leben? Rund sieben Jahre nach der Scheidung von Fußballer Rafael van der Vaart (40) trat Sylvie Meis (45) erneut vor den Traualtar und hatte Niclas Castello das Jawort gegeben. Doch bereits nach zwei Jahren Ehe war zwischen der Moderatorin und dem Unternehmer alles aus und vorbei. Seiher schien die Niederländerin in vollen Zügen ihr Single-Leben zu genießen – doch deutet Sylvie jetzt etwa an, wieder vergeben zu sein?

Vor wenigen Stunden teilte die 45-Jährige mal wieder ein paar neue Schnappschüsse auf Instagram. Dabei setzte Sylvie auf den Fotos nicht nur ihre Figur gekonnt in Szene, sondern machte auch eine vielversprechende Andeutung – und die könnte nun Auskunft über ihren aktuellen Beziehunsgsstatus geben. "Ziel: Boyfriend-Jeans tragen zu können und darin besser aussehen als er", ließ sie ihre Fans wissen. Genauere Details ließ die schöne Blondine allerdings nicht durchblicken.

Erst vor einigen Monaten erklärte das Model gegenüber Gala, noch nicht bereit für eine neue Liebe in ihrem Leben zu sein: "Ich spüre den Frühling auch in mir, aber für mehr habe ich gerade keinen Kopf." Denn Sylvie brauche keinen Mann an ihrer Seite, um glücklich zu sein. "Ich bin jetzt an dem Punkt, wo [...] ich ganz mit mir alleine sein will! Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal so fühle, aber es ist wirklich so", stellte die Beauty klar.

MEGA Sylvie Meis und Niclas Castello in Venedig

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im Ibizaurlaub im Juli 2023

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Moderatorin

