Doch nicht Bethenny: Mit ihr ist Niclas Castello zusammen

Im vergangenen Monat sorgten verdächtige Fotos für Spekulationen. Auf diesen sah man Bethenny Frankel (53) und den Künstler Niclas Castello gemeinsam am Strand von Saint-Tropez. Doch wie ein Insider nun gegenüber Page Six berichtet, ist die "Real Housewives of New York City"-Bekanntheit gar nicht die Frau an Niclas' Seite. "Er war nie mit Bethenny zusammen. Sie waren mit einer Gruppe von zehn Leuten zusammen, als diese Bilder gemacht wurden", sorgt der Informant für Aufklärung. Doch der deutsche Maler geht trotzdem nicht allein durchs Leben: Schon seit einigen Wochen datet er die New Yorker Journalistin Anna Rothschild.

Nach Angaben des US-amerikanischen Magazins sind Niclas und Anna bereits seit etwa zwei Monaten zusammen. Sie sollen sich über einen gemeinsamen Freund ebenfalls in Saint-Tropez kennengelernt haben. Aus ihrer frischen Beziehung wollen die Bravo-Bekanntheit und der Ex-Mann von Sylvie Meis (46) offenbar kein Geheimnis mehr machen. Auf Anfrage der Zeitschrift bestätigten beide am Mittwoch, dass sie ein Paar sind. Derzeit ist Niclas bei seiner Liebsten in New York zu Besuch. Die Zeit zu zweit scheinen beide offenbar in vollen Zügen zu genießen, wie Anna nun verrät. "Wir haben Spaß. Ich finde ihn äußerst interessant und talentiert", schwärmt die Journalistin.

Offenbar gehen Niclas und Anna seit Juni dieses Jahres gemeinsam durchs Leben. Genau in diesem Monat ließ sich der Künstler offiziell von seiner ehemaligen Partnerin Sylvie scheiden. Getrennt hatten sich die einstigen Eheleute jedoch bereits im Februar 2023. Die beiden gingen einvernehmlich und im Guten auseinander. Laut Berichten von Bild soll ihr Scheidungstermin deshalb lediglich 30 Minuten gedauert haben.

Anna Rothschild, Journalistin

Sylvie Meis und Niclas Castello im April 2022

