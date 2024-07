Läuft da was zwischen Niclas Castello und Bethenny Frankel?

Sind die beiden etwa in eine heiße Sommerromanze vertieft? Neue Fotos, die Daily Mail vorliegen, könnten es fast vermuten lassen. Auf den Schnappschüssen erkennt man Bethenny Frankel (53) am Strand von Saint-Tropez mit Niclas Castello. Die beiden planschen voller Freude im Wasser, wobei die "Real Housewives of New York"-Bekanntheit eine besonders gute Figur in ihrem orangefarbenen Schwimmanzug macht. Während sie selbst im Ozean ihre goldenen Klunker und Diamantohrringe trägt, geht Niclas es eher leger an: Außer seiner blauen Schwimmhose und einer Sonnenbrille trägt der Musiker nichts.

Die Fotos zeigen keine körperlichen Annäherungen der beiden Singles, doch nach seiner Trennung von Sylvie Meis (46) im Februar 2023 konnte man den Künstler schon im vergangenen Sommer bei verschiedenen Liebeleien erwischen. Und das auch noch in genau dem Ort, in dem er und Sylvie früher öfter zusammen Urlaub gemacht hatten. Im vergangenen Jahr hatte der gebürtige Deutsche ebenfalls einige Tage mit einer unbekannten Blondine an der südfranzösischen Küste verbracht – allerdings sollte es sich damals wohl nur um eine gute Freundin gehandelt haben.

Obwohl Sylvie und Niclas schon über ein Jahr getrennt leben, ist die eigentliche Scheidung erst einen Monat her. Nicht mal drei Jahre hat die Ehe der beiden gehalten. Wie Bild damals berichtete, soll der Termin vor dem Scheidungsrichter nur 30 Minuten gedauert haben. Angeblich sei das Ex-Paar in Harmonie auseinandergegangen, was es ihnen erlaubte, alles schon untereinander und außergerichtlich zu klären.

Getty Images Niclas Castello, Februar 2022

Getty Images Sylvie Meis und Niclas Castello im Februar 2022

